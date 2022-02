European League: SC Magdeburg und Füchse Berlin siegreich

Die Handballer des SC Magdeburg sind in der European League weiterhin ungeschlagen. Der bereits für das Achtelfinale qualifizierte Bundesliga-Spitzenreiter setzte sich am Dienstagabend beim Pays d‘Aix UC aus Frankreich mit 39:28 (20:13) durch und führt zwei Spieltage vor Schluss weiterhin die Gruppe C an.