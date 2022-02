"Er wünscht mir nur Schlechtes" - Kevin Trapp über angespannten Konkurrenzkampf bei PSG mit Salvatore Sirigu

Glasner am Ende? "Jetzt geht's gar nicht mehr!"

Trapp berichtet von angespannter Stimmung bei PSG

Dazu kamen die ständigen Wechsel der Torwarttrainer. Er hatte in seinen drei Jahren in Paris „drei oder vier Torwarttrainer“, die unterschiedliche Ansätze beim Training hatten.

Deutsche Keeper versuchten, „in den Block zu gehen und sich so groß wie möglich zu machen“, Italiener seien „meistens mit den Armen voraus gerutscht“.

„Guter Mix“ bei Eintracht Frankfurt

Der Stammtorhüter der SGE hat in den vergangenen Spielen zu seiner alten Stärke in Eins-gegen-eins Situationen zurückgefunden und auch im athletischen Bereich Fortschritte gemacht. Doch er sei kein fertiger Torhüter.

Trapps Vertrag in Frankfurt läuft noch zweieinhalb Jahre, an einen Abschied aus Frankfurt denkt er nicht. Er könnte sich sogar ein Karriereende bei der Eintracht vorstellen. Dieses sei aber noch nicht in Sicht. „Ich habe momentan nicht im Kopf, 2024 aufzuhören“, erklärte er.