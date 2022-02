Jan-Lennard Struff zerstört Schläger bei Erstrunden-Pleite gegen Berankis in Dubai

Da musste der Frust aber mal so richtig raus: Jan-Lennard Struff unterliegt in Dubai einem litauischen Qualifikanten und zerstört dabei einen Schläger.

Da war reichlich Wut im Spiel: Jan-Lennard Struff ist bei seiner Erstrundenniederlage beim ATP-Turnier in Dubai ausgerastet.

Der Davis-Cup-Spieler war nach einem Ballwechsel so frustriert, dass er seinen Schläger zerschmetterte und ihn schließlich auch noch Richtung Platzbegrenzung schleuderte. (NEWS: Alles Wichtige zum Tennis)

Der 31-Jährige unterlag am Dienstag dem litauischen Qualifikanten Ricardas Berankis mit 1:6, 6:3, 3:6. Für Struff war es bereits die dritte Erstrundenpleite in Serie.

Die deutsche Nummer Zwei hat in diesem Jahr bislang erst ein Match gewonnen, beim ATP Cup Anfang des Jahres gegen den Amerikaner John Isner. (DATEN: Aktuelle Tennis-Weltrangliste der Herren)

Kommende Woche wird der Warsteiner das deutsche Davis-Cup-Team bei der Quali-Partie in Brasilien als Nummer Eins anführen, da Alexander Zverev, der sich in Acapulco in einem epischen Match durchgesetzt hatte, auf seine Teilnahme erneut verzichtet.