Nimmt der Hammer-Wechsel von Cody Rhodes von AEW zu WWE ein böses Ende?

Cody Rhodes: Wie groß ist der Verlust für AEW?

Martin Hoffmann: „Es ist schon eine Ironie der Geschichte, dass derjenige, der anfangs am heißesten darauf wirkte, mit AEW in den Konkurrenzkampf zu WWE zu ziehen, nun der erste große Star ist, der von AEW zu WWE wechselt. Da ist was zerbrochen und neben dem Geld wird eine Rolle gespielt haben, dass Cody bei AEW am Ende von Tony Khan nicht die kreative Macht bekommen hat, die er sich ursprünglich vorgestellt hatte - und mit der er an das Vermächtnis seines verstorbenen Vaters Dusty Rhodes hatte anknüpfen wollen. Durch Codys Abgang fehlt AEW jetzt schon etwas, das was Cody verkörpert, passte eigentlich gut in die Vision von Tony Khan, der ja auch vom Oldschool-Wrestling geprägt ist. Andererseits muss man auch sehen, dass sich bei AEW die Dinge zu Ungunsten von Cody verschoben haben. Das Gesicht und emotionale Zentrum der Promotion, das er zu Beginn war, war er zuletzt nicht mehr. Im Grunde hat CM Punk diese Rolle übernommen - und business-technisch in eine neue Dimenson geführt.“