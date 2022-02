Tennis: Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann mit Corona infiziert

Michael Kohlmann droht beim Davis-Cup-Qualifikationsspiel in Brasilien am Anfang März zu fehlen. Der deutsche Kapitän ist mit Corona infiziert.

Kapitän Michael Kohlmann droht beim Davis-Cup-Qualifikationsspiel in Brasilien am 4. und 5. März zu fehlen. Der 48-Jährige ist positiv auf das Coronavirus getestet worden, das teilte der Deutsche Tennis Bund (DTB) am Dienstag mit. Kohlmann habe bislang einen milden Verlauf.