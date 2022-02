Tischtennis-Star Timo Boll zum 17. Mal "Tischtennisspieler des Jahres"

Timo Boll - The Spin of Life

Europameister Timo Boll (Düsseldorf) ist zum 17. Mal zu „Deutschlands Tischtennis-Spieler des Jahres“ gewählt worden. Das Ergebnis der erst in den vergangenen zwei Wochen für 2021 durchgeführten Online-Abstimmung ließ der Deutsche Tischtennis-Bund (DTTB) am Dienstag mitteilen.

Der WM-Dritte Boll verwies mit 37,4 Prozent der Stimmen den Olympia-Dritten Dimitrij Ovtcharov (Hameln/Orenburg/23,4 Prozent) deutlich auf Rang zwei. Platz drei ging an Paralympics-Gewinner Valentin Baus (Düsseldorf/21,5). Vorjahressieger Patrick Franziska (Saarbrücken), der bei den Olympischen Spielen im vergangenen Sommer in Tokio mit Boll und Ovtcharov Mannschafts-Silber gewonnen hatte, kam trotz seines Europe-Top-16-Erfolges mit 8,0 Prozent der Stimmen nur auf den vierten Rang.

Boll gewinnt Triple mit Düsseldorf

Bolls erneut zahlreiche Erfolge im Vorjahr schätzten die Umfrageteilnehmer in der Summe offenkundig höher ein als Ovtcharovs insgesamt schon zweite Einzelmedaille bei Olympia. Boll gewann außer Team-Silber in Tokio im Rekordalter von über 40 Jahren im Sommer zunächst in Warschau auch seinen achten EM-Titel im Einzel und im Herbst in Houston/Texas trotz eines Bauchmuskelanrisses durch Bronze seine zweite WM-Medaille im Einzel.