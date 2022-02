Spanische Eiskunstläuferin in Peking mit positiver A-Probe

Nach Kamila Walijewa steht eine weitere Eiskunstläuferin, die an den Olympischen Winterspielen in Peking teilgenommen hat, unter Dopingverdacht.

Nach der Russin Kamila Walijewa steht eine weitere Eiskunstläuferin, die an den Olympischen Winterspielen in Peking teilgenommen hat, unter Dopingverdacht. Wie die internationale Testagentur ITA am Dienstag mitteilte, wurde in der A-Probe der spanischen Paarläuferin Laura Barquero Jimenez das verbotene anabole Steroid Clostebol gefunden.