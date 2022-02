Darts-Star Raymond van Barneveld verlobt sich in Paris mit Freundin Julia

Nach dem Aus seiner Ehe im Jahr 2019 wird Raymond van Barneveld erneut vor den Altar treten. Die Darts-Legende und ihre Freundin verloben sich in der Stadt der Liebe.

Raymond van Barneveld hat sich verlobt. Der 54 Jahre alte Superstar hielt vergangenes Wochenende am Fuße des Eiffelturms in Paris um die Hand seiner Freundin Julia an - und sie hat Ja gesagt. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)