Champions League Heute LIVE: Chelsea - Lille & Juve - Villarreal im TV, Stream, Ticker

Kai Havertz will mit Chelsea ins Viertelfinale © Imago

Am Dienstag ist im Achtelfinalhinspiel der Champions League Chelsea gegen Lille gefordert, zudem empfängt Juventus Turin Villarreal. SPORT1 erklärt, wo Sie die Spiele am Dienstag im TV verfolgen können.

Der Titelverteidiger greift in die K.o.-Runde ein!

In der Champions League steht der zweite Teil der Achtelfinalhinspiele an. Der Dienstag wartet dabei mit zwei spannenden Duellen auf. Der FC Chelsea empfängt den OSC Lille. Zudem spielt Juventus Turin gegen den FC Villarreal.

Erst vor zehn Tagen triumphierte Chelsea im Finale der Klub-WM gegen Palmeiras und sicherte sich den Titel. Kai Havertz sorgte dabei für den entscheidenden Treffer zum 2:1 in der Verlängerung, als er vom Elfmeterpunkt cool blieb.

Champions League: Chelsea - Lille

Und auch in der Liga gab es am Wochenende einen Erfolg. Mit 1:0 gewann Chelsea gegen Crystal Palace dank eines späten Treffers von Hakim Ziyech und festigte den dritten Platz der Premier League. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Sorgen bereitet aber weiter Romelu Lukaku . Der belgische Stürmer kommt seit seiner Rückkehr im vergangenen Sommer nicht in Tritt, gegen Palace hatte er im gesamten Spiel nur sieben Ballkontakte. Das ist Negativrekord in der Liga für einen Spieler, der nicht ausgewechselt wurde.

„Wir haben einen Temperatur-Unterschied von 30 Grad, wir haben sechs Spieler, die sich wegen der Klimaanlage im Flugzeug erkältet haben. Die Jungs haben einen Jetlag, in Abu Dhabi hat wegen der Hitze und der Zeitverschiebung niemand gut geschlafen“, sagte er.

Lille überraschend Meister vor PSG

Lille sicherte sich in der Vorsaison überraschend den Titel in der Ligue 1 - vor PSG.

In dieser Saison kann das Team von Jocelyn Gourvennec (übernahm zu Saisonbeginn von Christophe Galtier) allerdings nicht an die Erfolge anknüpfen, aktuell steht nur Platz 11 zu Buche. Am vergangenen Wochenende gab es ein 0:0 gegen den FC Metz.