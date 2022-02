Interesse vom FC Bayern? Omar Richards hätte Berater fast abgewürgt

Omar Richards befindet sich in einer schwierigen Situation, als plötzlich der FC Bayern anklopft. Seinem eigenen Berater will er erst gar nicht glauben.

„Von der Championship in die Champions League, das ist verrückt“ - dieser Satz stammt von Omar Richards. Und er beschreibt seinen letzten Karrieresprung recht passend.

Der Linksverteidiger war im vergangenen Sommer vom FC Reading, einem englischen Zweitligisten, zum FC Bayern gewechselt. Ein Werdegang, den er selbst so nie für möglich gehalten hätte.

Bei Reading lief sein Vertrag aus, der finanziell angeschlagene Klub unterbreitete ihm kein neues Angebot. Eine schwere Situation (“Ich war wirklich verwirrt“), in der plötzlich das unerwartete Interesse des FCB für Hoffnung sorgte.

„Dann rief mein Berater an und sagte mir, dass Bayern München mich beobachtet, dass sie interessiert sind, und ich dachte: ‚Was? Das kann doch nicht wahr sein'", erinnerte sich Richards im Gespräch mit der Times . Seinen Berater hätte er „fast abgewürgt. Ich habe es buchstäblich nicht geglaubt, bis ich ein Zoom-Gespräch mit ihnen geführt habe."

Richards: „Ich bin am richtigen Platz“

„Ich erinnere mich, dass der erste Kontakt in dem großen Besprechungsraum stattfand. Ich saß da drin und war schon früh dran“, sagte Richards. Begrüßt wurde er unter anderem zunächst von Robert Lewandowski, Leroy Sané, Thomas Müller und Manuel Neuer.

„All diese Leute, all diese Namen, Leute, die ich im Fernsehen gesehen und mit denen ich bei ‚FIFA' gespielt hatte, liefen an mir vorbei und klatschten mich ab, und ich dachte: ‚Was ist hier los? Ich muss in einem Traum sein oder so'", meinte Richards.