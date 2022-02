EM-Vorgeschmack: DFB-Frauen wollen England-Fans „zum Schweigen bringen“

Merle Frohms will die England-Fans zum Schweigen bringen © FIRO/FIRO/SID

Zum Abschluss des Mini-Turniers geht es für die deutschen Fußballerinnen vor 13.000 Zuschauern in Wolverhampton gegen den Gastgeber England.

Die Vorfreude auf den EM-Vorgeschmack ist riesig: Zum Abschluss des Mini-Turniers geht es für die deutschen Fußballerinnen vor 13.000 Zuschauern in Wolverhampton gegen den Gastgeber England. „Das ist ein super Gegner, der uns alles abverlangen wird“, sagte Fußball-Nationaltorhüterin Merle Frohms vor dem Klassiker am Mittwoch (20.30 Uhr/zdf.de). „Wir werden alles daransetzen“, versicherte die Eintracht-Keeperin, die englischen Fans „ein bisschen zum Schweigen zu bringen“.

So wie Ende 2019 in Wembley. Damals besiegten Frohms und Co. die Lionesses im Länderspiel vor fast 78.000 Zuschauern im Fußball-Tempel mit 2:1. "Eine einmalige Kulisse, für manche vielleicht das Highlight der bisherigen Karriere", schwärmte Frohms im Rückblick.