Johnson fordert Verlegung des Champions-League-Finals: "Keine Chance"

Der britische Premierminister Boris Johnson fordert in aller Deutlichkeit den Entzug sämtlicher großer Fußballspiele für Russland.

Der britische Premierminister Boris Johnson hat in aller Deutlichkeit den Entzug sämtlicher großen Fußballspiele für Russland gefordert. „Keine Chance, Fußballturniere in einem Russland abzuhalten, das in souveräne Länder eindringt“, sagte der 57-Jährige auf einer Parlamentssitzung.