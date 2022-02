Olympia, Eisschnelllauf: Claudia Pechstein wird 50 - verkündet sie bald ihren Rücktritt?

Deutschlands älteste Winter-Olympionikin Claudia Pechstein wird am Dienstag 50 Jahre alt. Trotzdem will sich die Berlinerin noch nicht auf einen Zeitpunkt für ihr Karriereende festlegen.

Ihr halbes Jahrhundert an Lebensjahren wird Claudia Pechstein am Dienstag wegen der Coronavirus-Pandemie nur im kleinen Kreise feiern. Doch große Pläne hat die Eisschnellläuferin, die als erste Frau achtmal bei Olympischen Winterspielen startete, nach wie vor. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Auch wenn sie noch in Peking nach ihrem neunten Platz im Massenstart nicht konkret werden wollte.

„Ich schließe gar nichts aus“, konterte die Berlinerin Fragen nach einer Fortsetzung der Karriere bis zu den Spielen 2026 in Mailand.

Sicher ist nur, dass der olympische Winter für die fünfmalige Olympiasiegerin noch nicht vorbei ist, Pechstein bestätigte ihre Teilnahme am Weltcup-Finale am 12./13. März im niederländischen Heerenveen - „hoffentlich wieder mit Zuschauern“.

Und danach? Bei allem Respekt für die sportliche Lebensleistung der streitbaren Kufenflitzerin erscheint eine Verlängerung der ohnehin beispiellosen Karriere als Wettkämpferin schwer vorstellbar. Realistischer ist da wohl ein Seitenwechsel in den Trainerbereich. (DATEN: Alle Ergebnisse bei Olympia 2022)

Pechstein bald als Eisschnelllauf-Trainerin tätig ?

Eine entsprechende Ausbildung an der Kölner Trainerakademie hat Pechstein bereits begonnen. Und ein irgendwann fälliges Vorstellungsgespräch bei der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) könnte in den eigenen vier Wänden stattfinden. Denn Lebensgefährte der deutschen Fahnenträgerin in Peking ist DESG-Präsident Matthias Große. (SERVICE: Der Medaillenspiegel)