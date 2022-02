Formel 1: Russell mit neuem Helm-Design - Ehre an Schumacher

Der Mercedes-Pilot George Russell wird 2022 mit einem neuen Helm an den Start gehen. Der Grund dafür ist eine Formel-1-Legende.

In der neuen Saison ändert der junge Engländer aber seinen Helm, mit dem er 2017 G3-Champion und 2018 Formel-2-Sieger wurde. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Der neue Fahrer von Mercedes sagte: „Ein roter Helm in einem Mercedes, das ist für mich Michael Schumacher. Das will ich respektieren, und daher gehe ich 2022 in eine andere Richtung. Ich finde, das Design ist gelungen, ich würde es sogar als kühn beschreiben. Es ist aggressiv und cool, und ich hoffe, die Fans mögen es. Ihr seht es bald auf der Rennstrecke!“