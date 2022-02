DHB-Frauen vor EM-Qualifikation: Groener muss umbauen

Bundestrainer Henk Groener muss sein Team für die bevorstehenden EM-Qualifikationsspiele der deutschen Handball-Frauen gegen die Niederlande umbauen. Weil das Trio Amelie Berger, Marlene Kalf und Meike Schmelzer verletzungsbedingt ausfällt, nominierte der DHB-Coach die beiden Rechtsaußen Jenny Behrend (SG BBM Bietigheim) und Maike Schirmer (VfL Oldenburg) sowie Isabell Hurst (HSG Bensheim/Auerbach) nachträglich für den Lehrgang, der am Sonntag in Düsseldorf beginnt.

Höhepunkte der ersten Länderspielmaßnahme im Jahr 2022 sind die beiden Spiele gegen die Niederlande am Donnerstag der kommenden Woche in Krefeld (18.30 Uhr/Sport1) und zwei Tage später (16.00 Uhr/Sportdeutschland.TV) in Rotterdam.