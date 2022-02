Anzeige

FIFA 22 VBL: Hoffenheim im Rausch, Hannover versteht die FIFA-Welt nicht mehr FIFA 22: VBL-Rückblick - Spieltage 21 & 22

In der VBL kämpfen die eSports-Teams der 1. und 2. Bundesliga um die deutsche Meisterschaft © VBL

Marc Engelbrecht

In der letzten Woche sorgte der Doppelspieltag in der Virtual Bundesliga erneut für zahlreiche Highlights. Welche Teams konnten hier besonders auf sich aufmerksam machen?

Die VBL Club Championship läuft auf Hochtouren.

Auch vergangene Woche trafen die Vereine einmal mehr in einem Doppelspieltag aufeinander, um die nächsten Punkte auszuspielen. Der finale Showdown der Rückrunde ist bereits am Horizont zu sehen und die Teams spüren, dass ab sofort jeder Punktgewinn den Playoff-Traum am Leben hält. Beide Divisionen steuern derweil auf einen echten Krimi an Matchday 26 zu, da ein Großteil aller Teams noch berechtigte Ambitionen hegt.

Es stellt sich die Frage: Wer behält die Nerven?

VBL Süd-Ost-Division: Hoffenheim mit Gala-Vorstellung, Spitzenduo im Gleichschritt

Ein neues Gesicht springt im Endspurt der Saison in die Playoff-Ränge. Das Roster der Hoffenheimer weiß, dass die Stunde geschlagen hat und zaubert die beste Leistung der Spielzeit auf den virtuellen Rasen. Aufgrund der verschobenen 2v2-Duelle aus der Vorwoche hatte das Duo Lukas „Lukas_1004″ Seiler und Fabrice „Whiteezz05″ Weiß einen Marathon-Abend vor sich und musste insgesamt acht Partien bestreiten. Doch die Jungs aus dem Kraichgau lies die Belastung völlig kalt. Nachdem beide Nachholspiele gewonnen werden konnten, folgten Siege gegen Darmstadt und Sandhausen. Mit 17 Zählern schob sich die TSG auf Platz vier. Die Verpflichtung von Whiteezz05 in der kurzen Winterpause erweist sich immer mehr als goldener Schachzug.

Ganz oben thronen allerdings weiterhin Leipzig und Ingolstadt. Über den Doppelspieltag hinweg konnten die Klubs jeweils zehn Punkte einheimsen und liegen damit knapp unter ihrem Schnitt von 10,6 pro Matchday. Ein Ausdruck der Konstanz und der Schlüssel zum Erfolg. Dadurch, dass sich RB und der FCI im Gleichschritt fortbewegen, wird die Frage nach dem Champion des Südostens vorerst vertagt. Sofern keine ungewohnten Schwächen mehr ans Tageslicht treten, machen die Dominatoren der Division das Rennen unter sich aus. Frankfurt hat aber mit dem Erfolg im Einzel gegen Umut sowie dem Gesamtsieg über die Schanzer gezeigt, wie das Führungsduo geärgert werden kann.

VBL Nord-West-Division: Hannover droht das Aus, St. Pauli in „Vizemeister-Manier“

In Nordwesten der Republik versteht vor allem ein Team die FIFA-Welt nicht mehr. Während es beispielsweise in der Club Series aus der Sicht von Hannover 96 direkt in der ersten Woche den Aufstieg in die höchste Division zu vermelden gab, liegt in der Virtual Bundesliga seit geraumer Zeit einiges im Argen. Die Niedersachsen, die in der Hinserie noch mit Bestwerten zu überzeugen wussten, haben in der Rückrunde den Faden komplett verloren und warten nun seit acht Spieltagen auf ein Erfolgserlebnis. Zwei bittere 3:6-Niederlagen gegen die direkte Konkurrenz aus St. Pauli und Hamburg lies den Vorsprung auf ein Minimum schmelzen. Lediglich der direkte Vergleich gegenüber den eKiezkickern sichert Rang zwei.

Bei den Mannen vom virtuellen Millerntor sehen die Vorzeichen dagegen komplett anders aus. Vier der letzten fünf Duelle konnte St. Pauli für sich entscheiden und schnuppert mit weiteren elf Zählern, die am drittletzten Doppelspieltag gegen Kiel und H96 geholt werden konnten, am ganz großen Wurf. Nach der Hälfte der Spielzeit noch auf Platz elf gelegen, präsentiert sich der amtierende Vizemeister mittlerweile wieder in der Form der Vorsaison. Ohne die Niederlage im 2v2 gegen die taumelnden Hannoveraner wären die Jungs sogar in die Top 2 vorgestoßen. Bei einer Partie mehr wäre dies einem Big Point gleichgekommen, da ihnen Rostock, der HSV und Bochum (alle erst 20 Spiele) im Nacken sitzen.

Virtual Bundesliga 2021/22: So geht es weiter

Bereits heute sowie morgen Abend geht das Spektakel in der VBL CC mit dem nächsten Doppelspieltag weiter. Aufgrund der engen Konstellationen in beiden Tabellen werden die letzten Entscheidungen zwar erst in den Partien an Matchday 26 fallen, doch die aktuelle Woche könnte schon wegweisend sein. Lediglich drei, respektive vier Möglichkeiten, um weitere Zähler zu sammeln, verbleiben.

In der Süd-Ost-Division kann das Führungsduo bei einer entsprechend guten Punkteausbeute den Einzug ins Grand Final der Club Championship klarmachen. Behalten die Jungs aus Leipzig und Ingolstadt ihre aktuelle Form bei, wäre das Verpassen einer Top-2-Platzierung ohnehin wohl nur theoretischer Natur und der Teilnahme am Finalturnier stünde wenig bis nichts mehr im Wege. Doch es gilt den Fokus nicht zu verlieren, denn sonst könnten die Augsburger, die im direkten Duell auf die Roten Bullen treffen, in ihrer Quasi-Verfolgerrolle noch zum Party-Crasher avancieren.