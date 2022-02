WWE 2k22: Exklusiv getestet von SPORT1

Anzeige

Marcus Hinselmann, Florian Merz

Mit WWE 2k22 wollen 2K Games und Visual Concepts die Herzen der Wrestling-Gaming Fans zurückgewinnen. Vielversprechende Teaser und eine zweistündige Anspielsession machen Hoffnung.

Nachdem WWE 2k20 im Herbst 2019 auf den Markt kam und mit schlechten Bewertungen und Reviews überhäuft wurde, nahmen sich 2K, Visual Concepts und WWE eine über zweijährige Pause, um die Vieospielreihe zu altem Ruhm zurückführen zu können. Ob dies gelingen wird, werden Fans ab dem 11. März 2022 herausfinden können.

Um die Wartezeit zu verkürzen, hatte SPORT1 exklusiv die Chance, WWE 2k22 für zwei Stunden anzuspielen und zu sehen, ob den großen Worten, die die Entwickler in Interviews und Pressekonferenz verlauten liesen, auch Taten folgen.

„Das Gameplay hat sich deutlich verbessert“

In einer Pressekonferenz vor Medienvertreten ließen die Visual Concepts-Entwickler Lynell Jinks und Christina Diem Pham auf SPORT1-Nachfrage einhellig verlauten, dass das Gameplay die größte Verbesserung des Spiels sei. Es sei das Ziel gewesen, die Steuerung intuitiver zu gestalten und somit nicht nur alteingesessenen Fans den Spaß zurückzubringen, sondern auch neuen Spielern einen leichten Einstieg in die WWE-Videospielwelt zu liefern.

Laut den Entwicklern sei das Gameplay das A und O. Alles, was drumherum passiert, sei ein Bonus. Beim kompletten Prozess habe man auf das Feedback der Fans geachtet und immer wieder Anpassungen vorgenommen, um den Wünschen der Fans gerecht zu werden.

Nicht nur, dass die Optik einen sehr starken Sprung nach vorne machte, auch in Sachen Zugänglichkeit wurde die Spielmechanik deutlich überarbeitet. Die Charaktere reagieren auf die einzelnen Eingaben direkt und wirken weniger schwammig, als es noch bei den Vorgängern der Fall gewesen ist. Grabblings, Punches und Würfe bieten dennoch und weiterhin eine umfangreiche Vielfalt, um entweder den gewählten Wrestler lebensecht durch den Ring zu steuern oder einer selbsterstellten Figur das passende Rüstzeug zu verpassen.

Spieler kann Kontrolle über RAW oder SmackDown übernehmen

Neben dem Universe Mode, in dem man Kontrolle über alles in WWE hat, seien es die Superstars, das Set-Up, die Rivalitäten und den Titelträgern, dem Showcase Mode, in dem man die Highlights der Karriere von WWE 2k22 Coverstar Rey Mysterio nacherleben kann, steht dieses Jahr besonders der zurückkehrende MyGM Modus im Rampenlicht.

Als Teil der Spielreihe WWE SmackDown! vs RAW, gewann der MyGM Modus schnell an Beliebtheit und wird noch heute von Wrestling-Fans vergöttert. Als Beispiel dafür sind WWE-Superstar Xavier Woods und der Ex-WWE-Angestellte Tyler Breeze zu nennen. Beide haben auf dem beliebten Gaming-Youtube-Account von WWE, UpUpDownDown, eine Serie, in der sie sich als rivalisierende General Manager bekämpfen.

Orientiert daran, legten die Entwickler ihren Fokus darauf, diesen geliebten Modus in verbesserter und modernisierter Form zurückzubringen. Als Shane McMahon, Stephanie McMahon, Sonja Deville, Adam Pearce oder einem selbsterstellten General Manager, kann man die Geschicke von RAW oder SmackDown lenken und den eigenen Brand möglichst erfolgreich zu Wrestlemania führen. Man hat ein eigenes Budget, mit dem man sich WWE-Wrestler kaufen muss. Diese muss man in interessante Rivalitäten verstricken, um somit gute TV-Einschaltquoten zu erhalten und die eigene Show erfolgreich gestalten zu können.

Das System bringt ordentlich frischen Wind in das vermeintlich angestaubte Gerüst der WWE-2K-Spiele. Zwar gab es bereits in früheren Games einen ähnlichen Modus, jedoch liegen jene schon so weit zurück, dass sich niemand mehr so richtig daran erinnert.

Alleine der Draft zu Beginn eines jeden Sendejahrs bietet eine gewisse Spannung, die insbesondere bei all jenen für schneller schlagende Herzen sorgen dürfte, die ohnehin Woche um Woche Smackdown oder RAW verfolgen und selbst das Booking übernehmen wollen. Zwar wirkt MyGM stellenweise wie eine Textwüste, jedoch schaffen es die verschiedenen Dialoge mit den Wrestlern des eigene Rosters und die der Konkurrenz eine gewisse Immersion zu erzeugen. Etwas, das bei früheren Versuchen, wie beim vergangenen Karrieremodus unter anderem, niemals gelang.

Welche Wrestler werden Champions, wie geht die Fehde zwischen X und Y aus und wer kümmert sich eigentlich um die Promotions? Das alles und viel, viel mehr bietet der wohl interessanteste Spielmodus im neuen WWE2K22.

WWE 2k22 erscheint am 11. März 2022

In der kurzen Spielzeit konnte man sehen, welche Hingabe die Entwickler in das Spiel gesteckt haben. 2K und Visual Concepts haben die lange Pause genutzt, um einen kompletten Neustart hinzulegen und WWE 2k20 vergessen zu lassen. Ob dies gelingen wird, konnte in der kurzen Anspielphase noch nicht geklärt werden. Die Spielerfahrung lässt allerdings Gutes erhoffen.

Das Videospiel wird am 11. März 2022 für die PlayStation 4 & 5, die XBOX One und Series X/S sowie PC veröffentlicht. Der Vorverkauf startete bereits am 20. Januar.

Neben der Standard Edition bietet 2K den Fans die Möglichkeit, das Cross-Gen Digital Bundle, die Deluxe Edition und – zur Feier des 25. Jubiläums der New World Order – die nWo 4-Life Digital Edition, zu erwerben.