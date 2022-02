Bring the Heat! IEM Katowice geht in die heiße Phase

Die Gruppenphase der IEM Katowice ist vorbei und die Teilnehmer der am Freitag stattfindenden Viertelfinals stehen fest. Zwei Teams stehen dabei schon sicher in den Halbfinals.

Für die verbliebenen Teilnehmer der Intel Extreme Masters Katowice beginnt so langsam die heiße Phase: Die Viertelfinals stehen an. Insgesamt noch sechs Teams kämpfen um den Titel und um eine Millionen US-Dollar Preisgeld, von denen das Gewinner-Team alleine 400.000 USD mit nach Hause nehmen wird.

Heroic hingegen machte seinen Halbfinal-Einzug weitaus deutlicher klar. Mit 16:5 auf Mirage und 16:10 auf Vertigo wies man Virtus.pro in zwei schnellen Partien in seine Schranken.

Für den FaZe Clan und Virtus.pro heißt es damit die Waffen zu rekalibrieren und in den Viertelfinals einen weiteren Anlauf zu starten. Auf FaZe wartet dort G2 Esports, die nach einem 0:1-Rückstand gegen Astralis gehörig aufdrehten und das dänische Powerhouse in den folgenden zwei Partien mit 16:5 und 16:1(!) demontierten.

Gespielt wird am kommenden Freitag ab 15:30 (VP vs. G2), respektive 19:00 Uhr (FaZe vs. Gambit) in der Spodek Arena. Das besondere: Seit langer Zeit werden die Partien wieder vor Zuschauern ausgetragen. Die Halbfinals starten dann einen Tag später um die gleiche Uhrzeit.