NFL: Kündigt Aaron Rodgers von den Packers auf Instagram seinen Abschied an?

Aaron Rodgers sorgt mit einem emotionalen Post auf Instagram für wilde Spekulationen. Klärt er womöglich noch am Dienstag über seine Zukunftspläne auf?

Die Gerüchte um einen Rücktritt von Aaron Rodgers jedenfalls schießen derzeit ins Kraut. Ausgelöst wurden sie von ihm selbst. Der Quarterback der Green Bay Packers hatte in der vergangenen Nacht einen Instagram-Post abgesetzt, der in der Tat viel Raum für Spekulationen lässt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Rodgers: „Ich liebe euch“

„Die Freundschaften, die wir haben, werden über unsere gemeinsame Zeitz in diesem Spiel hinausgehen. Ich bin dankbar für die Rollen, die jeder von euch dabei gespielt hat, um mein Leben so viel besser zu machen“, schreibt er: „Ich liebe euch und werde unsere Erinnerungen in Ehren halten.“