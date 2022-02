Vanguard League Play: Das sind die besten Loadouts für Ranglistenspiele

Das richtige Loadout kann in der Rangliste über Sieg und Niederlage entscheiden © Activision

Call of Duty: Vanguard hat endlich League Play bekommen, den Ranglistenmodus, der auf den Regeln der CDL basiert. Welche Loadouts sind für diesen Modus am besten geeignet?

Der Ranglistenmodus, oder auch League Play, bietet den kompetitiven CoD-Spielern eine größere Herausforderung. Der Modus nutzt dieselben Regeln wie die offizielle Call of Duty League. Das bedeutet, dass deutlich weniger Waffen und Aufsätze verfügbar sind.

Vanguard League Play – Bestes Loadout für Stellung und S&Z

In der CDL setzen viele Spieler auf schnelle, flexible Setups und benutzen daher oft eine der besten Maschinenpistolen im Spiel, die MP-40. Ein Setup mit dieser Waffe funktioniert sowohl bei Stellung als auch in Suchen und Zerstören sehr gut. Unsere Empfehlung für das Loadout sieht so aus: