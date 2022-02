Champions League: Renato Sanches vor Comeback für OSC Lille beim FC Chelsea

Renato Sanches der Ex-Mittelfeldspieler des FC Bayern steht zweifelsohne am Scheideweg seiner Karriere. Seit er Bayern München im August 2019 verlassen hat und bei Lille OSC einen Vierjahresvertrag unterzeichnet hat, ist er in seiner Entwicklung nicht voran gekommen.

Zwar wurde er immer wieder vom Verletzungspech verfolgt. Aber auch wenn er seine Chance erhielt, konnte er sie zu selten nutzen und das Vertrauen der Verantwortlichen aus dem Norden Frankreichs nur teilweise rechtfertigen. Diese hatten für ihn immerhin 25 Millionen Euro in die bayrische Landeshauptstadt überwiesen, eine Vereinsrekordsumme.

Zu seiner Verteidigung ist zu sagen, dass er von seinen Trainern, erst Christophe Galtier und nun Jocelyn Gourvennec auf allen möglichen Positionen im Mittelfeld aufgestellt wird: Mal vor der Abwehr, mal als Spielmacher oder gar auf den Flügeln. „Mein Potenzial schöpfe ich sicherlich am besten in der Mitte aus und nicht wenn ich so oft die Position wechseln muss“, beschwerte sich der Ex-Münchner zuletzt.