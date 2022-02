Sergio Agüero fährt mit Argentinien zu WM nach Katar

Legende in Himmelblau: Wie gut war eigentlich Sergio Agüero?

Sergio Agüero gab in einem Interview bekannt, dass er mit zur WM 2022 nach Katar fahren wird.

Der ehemalige argentinische Nationalspieler Sergio, genannt „Kun“, Agüero wird als Teil der Nationalmannschaft zur WM in diesem Jahr nach Katar fahren. Das gab der 33-Jährige bei TyC Sports bekannt.

Agüero überzeugt: Ich kann dem Team helfen

Bereits zu Beginn des Jahres hatte Agüero in einem Twitch-Livestream angekündigt, gerne bei der WM dabei sein zu wollen. Jetzt hat sich die Stürmer-Legende mit dem Präsidenten des argentinischen Fußballverbands, Claudio Fabián Tapia, auf eine Anstellung geeinigt.

„Ja, ich werde nach Katar gehen. Wir werden sehen, in welcher Rolle. Ich hatte ein nettes Gespräch mit dem Präsidenten. Er hat sich immer gut um mich gekümmert und mir geholfen. In diesen Tagen werden wir konkreter miteinander sprechen, was meine genaue Aufgabe sein wird.“