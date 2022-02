Joshua Zirkzee kontert Kritiker nach Chancen-Patzer beim FC Bayern: „Ist mir egal“

Joshua Zirkzee spricht über seine Pläne für die Zukunft. Der vom FC Bayern ausgeliehen Stürmer sah sich in der Vergangenheit mit einigen Vorwürfen konfrontiert.

Joshua Zirkzee hat mit dem FC Bayern noch nicht abgeschlossen. Der Niederländer spielt derzeit bei RSC Anderlecht in Belgien eine starke Saison - nach der Saison wil er zum deutschen Rekordmeister zurückkehren.

Ob er tatsächlich in München bleiben werde - vertraglich gebunden ist er noch bis 2023 - werde auch von der Perspektive abhängen. „Nach der Saison kehre ich zu Bayern zurück. Wo ich danach spielen werde, hängt von den Aussichten auf Spielpraxis ab, denn das ist das Allerwichtigste für mich“, sagte der Angreifer, der in 26 Erstligaspielen für Anderlecht zwölf Tore erzielte.

Zirkzee hatte einen guten Start im Profi-Team des FCB gefeiert und hatte als Backup wichtige Tore geschossen. Anschließend kam er aber immer seltener zu Einsätzen. In den Medien wurde berichtet, dass er nicht mit dem letzten Einsatz trainiere. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Zirkzee wegen Körpersprache kritisiert

Er habe auf mehr Spiele gehofft. „Das war schwierig für mich. Menschen bekommen in solchen Zeiten öfter diesen Eindruck von mir. Aber für mich ist nur wichtig, was der Trainer sagt. Und Hansi Flick (Ex-Bayern-Trainer, Anm.) hat niemals etwas in diese Richtung zu mir gesagt.“