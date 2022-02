Champions League: UEFA hält an Russland als Spielort fest

Nach der Eskalation im Ukraine-Konflikt will die UEFA weiter am russischen St. Petersburg als Spielort für das Champions-League-Finale festhalten.

Am Montagabend sprach Russlands Präsident Wladimir Putin der Ukraine das Existenzrecht ab und gab einen Marschbefehl für seine Truppen in die Regionen von Donezk und Luhansk in der Ostukraine, welche Russland als souveräne Staaten anerkannt hat. Damit attackieren die Russen einen souveränen europäischen Staat, was nun auch die UEFA angeht.