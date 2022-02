Wasserball Champions League: Waspo Hannover gegen Marseille LIVE im TV und Stream

Darko Brguljan will mit Waspo 98 Hannover den nächsten Sieg einfahren © Imago

Waspo 98 Hannover trifft in der LEN Champions League auf CN Marseille - und könnte mit einem Sieg in die Top Vier der Tabelle springen. SPORT1 überträgt die Begegnung LIVE im TV und Stream.

In der LEN Champions League treffen die Hannoveraner am Dienstag auf CN Marseille und haben mit einem Sieg die Chance, in die Top Vier der Tabelle zu klettern.