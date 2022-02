BVB: Lukasz Piszczek spricht im Podcast über emotionalsten Moment bei Dortmund

Traum-Ausstand für Piszczek beim Pokalfinale

„Was ich auf ewig in Erinnerung behalten werde, ist der Pokalsieg gegen Leipzig“, blickt „Piszczu“ auf den vergangenen Sommer zurück. „Das war keine einfache Saison für mich, ich habe nicht viel gespielt, weil der Trainer auf andere gesetzt hat. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass ich so selten spiele. In den letzten fünf Spieltagen in der Bundesliga und dann im Pokal wollte ich unbedingt zeigen, dass ich noch meine Fähigkeiten habe und der Mannschaft helfen kann.“