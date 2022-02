Anzeige

WWE RAW: Heiße WrestleMania-Andeutung um Edge - Hinweise auf Cody Rhodes WWE deutet heißen WrestleMania-Plan an

Tritt durch Glaszelle! Lesnars irrer Start des WWE-Bebens

Martin Hoffmann

Für WWE-Legende Edge bahnt sich ein Traumduell bei WrestleMania 38 an. Bei RAW gibt es auch mehrere Andeutungen um Cody Rhodes.

Das Champion-gegen-Champion-Duell zwischen Brock Lesnar und Roman Reigns ist schon fix, ein Comeback von Legende Stone Cold Steve Austin soll in Planung sein - und auch diese Andeutung ist ein Heißmacher für den Jahreshöhepunkt von WWE.

Bei der aktuellen Ausgabe der TV-Show Monday Night RAW hat Hall of Famer Edge eine offene Herausforderung für WrestleMania 38 ausgesprochen und dabei auch ein recht klares Signal gesandt, wer sie annehmen soll.

Herauskommen könnte dabei das wrestlerisch beste Match des zweitägigen Spektakels im NFL-Stadion der Dallas Cowboys.

Edge will bei WrestleMania „phänomenal“ sein

Der „Rated-R Superstar“ absolvierte bei RAW seinen ersten Auftritt nach dem Royal Rumble, wo er in einem Mixed-Match mit Ehefrau Beth Phoenix gegen The Miz und Maryse siegreich war.

In einer emotionalen Ansprache blickte der 2020 nach fast neun Jahren aus der Sportinvalidität zurückgekehrte Edge auf seine größten Matches bei WrestleMania zurück - das wegweisende TLC-Match mit Christian gegen die Hardy Boyz und die Dudley Boyz 2001, das Hardcore-Match gegen Mick Foley und den gemeinsamen Sturz durch einen brennenden Tisch 2006, das Titelmatch gegen den nun in die Hall of Fame einziehenden Undertaker 2008, sein Titel-Hauptkampf gegen Reigns und Daniel Bryan (nun wie Ex-Partner Christian bei AEW) im vergangenen Jahr. (Warum Thomas Gottschalk im Hall-of-Fame-Video des Undertakers auftaucht)

Der 48-Jährige formulierte den Anspruch, seinem Vermächtnis ein würdiges nächstes Kapitel hinzuzufügen, er wolle nochmal was Großes bieten, dafür brauche er WrestleMania und WrestleMania ihn.

Gegen wen er antreten will, ließ er offen, aber eine offensichtlich bewusste Andeutung war enthalten: Er sprach von der besonderen Bedeutung der Mania-Kulisse als etwas, das ihn zu etwas „Phänomenalem“ mache (“... so I can be phenomenal ...“) - ein Wort, das bei WWE fest mit einem anderen Star verknüpft ist.

WWE scheint mit AJ Styles als Gegner zu planen

„Phenomenal“ ist der Spitzname des früheren WWE-Champions AJ Styles, der sich in den vergangenen Jahren als Spezialist für höchst sehenswerte „Big Matches“ hervorgetan hat - und vor zwei Jahren bei WrestleMania 36 auch letzter Gegner des Undertaker war.

Dass der Hinweis auf Styles nicht zufällig war, verdeutlichte auch die gesonderte Hervorhebung des Worts in einem Beitrag zu Edges Promo bei Twitter.

Seit der Trennung vom 2,20 Meter großen Tag-Team-Partner Omos ist Styles wieder als Einzelwrestler und beliebtes „Babyface“ unterwegs, ein Mania-Kracher gegen Edge wäre für ihn auch ein Neustart, nachdem er in den vergangenen beiden Jahren eher eine Nebenrolle im WWE-Programm hatte.

The Miz enthüllt Logan Paul als Mania-Partner

Schon offiziell ist derweil ein weiteres Match für WrestleMania: Bei RAW bestätigten sich die Berichte, dass YouTube-Star und Promiboxer Logan Paul der „Weltstar“ ist, den The Miz als Partner gegen Rey und Dominik Mysterio enthüllen würde.

Paul - der im vergangenen Jahr auch mit Box-Ikone Floyd Mayweather im Ring gestanden war - wurde mit Buhrufen empfangen und wurde auch gleich handgreiflich, er verpasste mit Miz‘ Hilfe Dominik das Skull-Crushing Finale, Miz‘ Finisher.

Auffällig: Bevor Miz Paul enthüllte, führte er die Fans mit einer falschen Fährte in die Irre: Er stellte seinen Partner als jemanden vor, der aus einer „Kämpferfamilie“ stamme, der ein Pionier sei, ein Sportler, ein Promi und obendrein ein flotter Typ (“dashing“). All das hätte in der Summe eigentlich besser zu Cody Rhodes gepasst, der nach seinem Aus bei AEW auf dem Weg zurück zu WWE ist („Dashing“ war bei WWE einst dessen offizieller Spitzname).

Für Kenner verdeutlichte Miz‘ Spielerei, dass Rhodes‘ Debüt unmittelbar bevorstehen muss.

Cody Rhodes vor Comeback-Match gegen Brock Lesnar?

Für weitere Spekulationen in die Richtung sorgte eine Andeutung zu Beginn der Show, in der der alte und neue WWE Champion Brock Lesnar auf sein Ex-Sprachrohr Paul Heyman traf.

Der nun für Erzrivale Reigns arbeitetende Heyman konfrontierte Lesnar mit der Nachricht, dass er seinen am Samstag bei No Escape (Elimination Chamber) gewonnenen Titel vor WrestleMania noch einmal verteidigen müsse - bei dem Event im ehrwürdigen New Yorker Madison Square Garden am 5. März.

Heyman erklärte, dass der verletzte Ex-Champion Lashley als Gegner geplant sei, dass der es aber womöglich wegen seiner Verletzung nicht dorthin schaffe. Sollte es so kommen, werde Heyman persönlich sicherstellen, dass Lesnar einen anderen, der weltberühmten Arena „würdigen“ Gegner bekommen werde (HINTERGRUND: Das ist wirklich mit dem verletzten Bobby Lashley los).

Ein Debüt Rhodes‘ bei der Stand jetzt nicht als TV-Event geplanten Show wäre einerseits ungewöhnlich, hätte andererseits aus Sicht von WWE-Boss Vince McMahon auch seine Logik im „War“ mit AEW: Der New Yorker Garden ist eine traditionelle Herzkammer von WWE - und Überläufer Rhodes genau dort zu präsentieren wäre ein symbolischer Akt, gerade auch vor dem Hintergrund der sehr erfolgreichen Herbst-Offensive von AEW mit der historischen New-York-Show im Arthur Ashe Stadium. Aus McMahons Sicht war das ein Wildern in „seinem“ Revier, auf das Codys Debüt in derselben Stadt eine passende Antwort wäre.

Die weiteren Highlights:

- In seinem ersten RAW-Match seit der abgeblasenen Hauptkader-Berufung vor zwei Jahren tat sich der frühere NXT-Champion Tommaso Ciampa mit einem weiteren Rückkehrer mit NXT-Hintergrund zusammen: Der zuletzt mehrere Wochen pausierende Finn Balor besiegte zusammen mit Ciampa Robert Roode und Dolph Ziggler. Der Kampf war Crosspromo für NXT, wo auch Ziggler zuletzt mehrfach aufgetreten war und Ciampa sowie den aktuellen Champion Bron Breakker (Rick Steiners Sohn) ins Visier genommen hat. Balor wiederum schielte später noch auf den Titel von US-Champion Damian Priest.

- Nachdem Bianca Belair sich bei No Escape das WrestleMania-Titelmatch gegen RAW-Damenchampion gesichert hatte, gab es eine erste Konfrontation mit Lynch - unter Bezugnahme auf Lynchs Comeback beim SummerSlam, in dem sie Belair übertölpelte.

Belair verschaffte sich danach noch mit einem Sieg gegen Schwergewicht Doudrop Rückenwind. In einer besonderen Kraftdemonstation stemmte die „EST of WWE“ Doudrop auch am Ende für ihren KOD-Finisher auf ihre Schultern.

- Im Hauptkampf der Show enterte das Duo Kevin Owens und Seth Rollins das Rennen um die Tag-Team-Titel von RAW: Mit einem Sieg über die Ex-Champions RK-Bro (Randy Orton und Riddle) sicherten sie sich einen Platz in einem Dreikampf mit den amtierenden Champions Alpha Academy (Chad Gable und Otis) in zwei Wochen.

Die Ergebnisse von WWE Monday Night RAW am 21. Februar 2022:

Non Title Match: Alpha Academy besiegen The Street Profits

Finn Balor & Tommaso Ciampa besiegen Dolph Ziggler & Robert Roode

Rhea Ripley besiegt Nikki ASH

Non Title Match: Damian Priest besiegt Shelton Benjamin

Bianca Belair besiegt Doudrop

