Bundesliga: Max Kruse legt sich auf Absteiger fest - findet Gladbach-Pleite scheiße

An seinem freien Tag hat sich Max Kruse vom VfL Wolfsburg Zeit genommen, um ein paar Fragen von seinen Fans zu beantworten. Via Twitch-Stream wandte sich Kruse beim Verehr eines Käsewurst-Brötchens und einer heißen Schokolade an die Zuschauer und beantwortete Fragen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Kruse legt sich fest: Diese Teams steigen ab

Trotz der sportlich misslichen Lage sieht Kruse auch seinen Ex-Verein Gladbach nicht in Gefahr: „Dass Gladbach absteigt, kann ich mir auch nicht vorstellen.“, sagte der Stürmer und legt sich fest: „Ich sage Fürth und Hertha steigen ab und Stuttgart muss in die Relegation.“

Kruse warnt vor angeschlagenen Gladbachern

Für Kruse und Wolfsburg steht als Nächstes das Auswärtsspiel bei Borussia Mönchengladbach an. Das Team von Adi Hütter musste am vergangenen Spieltag eine bitter 0:6 Auswärtsniederlage bei Borussia Dortmund einstecken.

Für Kruse wird es gegen seine ehemaligen Kollegen dennoch kein selbst Läufer: „Ich habe an Gladbach gute Erinnerungen. Ich find‘ es scheiße, dass Gladbach 0:6 verloren hat. Wir wissen ja, wie das ist: Nach so einem Spiel muss man sich erst einmal ordnen. Die Woche wird sicher nicht angenehm in Gladbach.“, sagte Kruse und warnt: „Dann will man ja meistens eine Reaktion sehen am nächsten Wochenende. Aber wir versuchen, dagegenzuhalten!“ (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)