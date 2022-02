2. Bundesliga: Christoph Dabrowski spricht über seine Tätigkeit bei Hannover 96

Dabrowski: "Nach wie vor in einer prekären Situation"

Erst seit wenigen Wochen ist Christoph Dabrowski Hauptverantwortlicher bei Hannover 96, doch schon jetzt macht sich seine Handschrift bemerkbar. Der Chefcoach will Großes erreichen - für sich und die Hannoveraner.

Dabrowski hat Hannover zurück in die Erfolgsspur geführt

Anfang Dezember übernahm Dabrowski das Traineramt bei 96 von Jan Zimmermann und hat den Traditionsklub seitdem wieder zurück in die Erfolgsspur gebracht.

Immerhin vierzehn Punkte und der Einzug ins Pokal-Viertelfinale stehen für den Ex-Bundesligaprofi zu Buche, zuvor blieb Hannover acht Spiele in Folge sieglos.

Aus einem geplanten Spiel als Interimscoach wurden so inzwischen neun als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie.

Eine Rolle, in der sich Dabrowski sichtlich wohlfühlt: „Jeden Tag ist viel Dampf drin und das macht viel Spaß gerade“, so der gebürtige Kattowitzer, der, wie er betonte, von Beginn an ein gutes Verhältnis zu seinen Spielern hatte.