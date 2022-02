Raúl Bobadilla kehrt zum FC Schaffhausen in die Schweiz zurück

Bobadilla, mittlerweile 34 Jahre alt und zuletzt beim paraguayischen Klub Guarani angestellt, steht nun vor einem Comeback in der Schweiz - dort, wo er seine Karriere in Europa begann.

Andermatt: „Einen solchen Spieler muss man nicht testen“

Dennoch freut man sich in der Stadt am Hochrhein auf den bulligen Angreifer - schließlich hat er in seiner Schweizer Zeit mächtig Eindruck hinterlassen. 40 Tore und 18 Assists in 84 Spielen für die Grasshoppers aus Zürich, den FC Basel und Young Boys Bern sind schließlich aller Ehren wert.