FIFA 22: Playoffs Here We Go - Die VBL-Community-Cups im Rückblick

Prominentes Endspiel im NGU-Cup

Der erste Community Cup bestach mit der Zusammenarbeit zwischen der ESL und einem der Ex-Champions der VBL. Mirza Jahic konnte die Meisterschale in der Saison 13/14 mit nach Hause nehmen und sogar einige Jahre später fast ein zweites Mal den Titelgewinn feiern. In der sechsten Ausgabe des Grand Finals unterlag der Österreicher erst im Finale gegenüber Tim „TheStrxngeR“ Katnawatos. Heute unterhält er seine Fans vor allem durch regelmäßigen Content auf YouTube und Twitch.

„Obstsalat-Finale“ bringt die Entscheidung

Der zweite Community Cup wurde von Content-Creator Tim Latka ebenfalls in Kooperation mit der ESL ausgetragen. Der ehemalige eSportler des FC Schalke 04, der in der Vergangenheit selbst um den Titel in der VBL gekämpft hat, kommentierte das Geschehen auf seinem Twitch-Kanal. In einem etwas kleineren Teilnehmerfeld, in dem auch der Autor sein Glück versucht hat, konnte sich am Ende Sören „Kiwi0025″ Ibsch das begehrte Ticket für die Playoffs zur deutschen Meisterschaft sichern.