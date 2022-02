FC Bayern: Thomas Müller hat Corona - FCB-Spieler in häuslicher Isolation

Thomas Müller ist zum zweiten Mal positiv auf das Coronavirus getestet worden. Wie der FC Bayern mitteilt, befindet sich der 32-Jährige in häuslicher Isolation.

Das gaben die Münchner am Montagnachmittag auf ihrer Homepage bekannt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Müller gehe es gut, teilte der FC Bayern mit. Weiter heißt es, dass der Weltmeister von 2014 sich in häuslicher Isolation befindet. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Bayern-Star Müller zum zweiten Mal an Corona erkrankt

Am Sonntag hatte Müller noch über die volle Distanz beim 4:1-Sieg gegen die SpVgg Greuther Fürth auf dem Platz gestanden.

Der 32-Jährige war bereits 2021 an Corona erkrankt. Am 11. Februar 2021 wurde bei Müller während der Klub-WM in Katar das Virus erstmalig nachgewiesen.