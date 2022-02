NBA-Star Jarrett Allen für simples Outfit bei All-Star Game Weekend verspottet

Nicht so NBA-Star Jarrett Allen. Der Big Man der Cleveland Cavaliers erschien zur Eröffnung des NBA All-Star Game Weekend in Jeans und einem grauen Sweatshirt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Das ließ der 23-Jährige nicht so einfach auf sich sitzen und konterte später auf einer Pressekonferenz: „Es ist lustig, weil ich dachte, ich sehe in Ordnung aus. Was soll ich denn machen, eine 5.000-Dollar-Kette zu einem Spiel tragen? Es war nur ein lässiges Outfit, in dem ich mich wohl gefühlt habe“, so Allen.