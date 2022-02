Neue Midseason Madness, neues Punktesystem - Das ist die Overwatch League 2022!

Am 5. Mai 2022 startet die Overwatch League in ihre bereits fünfte Season. Neben dem Datum gibt es auch erste Infos zur neuen Struktur, die ein großes Turnier für die Jahresmitte vorsieht.

In einem Community Update melden sich Stellvertreter der Liga nach langer Ruhepause zurück mit frischen Informationen. Soe Gschwind, Matt Morello und Sean Miller präsentieren darin den ersten Plan für 2022. Die Roadmap sieht für dieses Jahr einige Änderungen vor, so rücken etwa New York Excelsior zurück in die Westregion.