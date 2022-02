BVB: Rose schuld an Krise? Matthäus findet klare Worte

BVB-Trainer Marco Rose gerät durch die schwankenden Leistungen seiner Mannschaft während der letzten Wochen in den Fokus. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus nimmt den Coach in Schutz.

Er sei eher dabei, „die Spieler und ihre Auffassung von Leistung infrage zu stellen. Ich bin sicher, dass Marco Rose und sein Team alles anbieten, wenn es darum geht, den Gegner zu analysieren, den Spielern das Werkzeug an die Hand zu geben, ihnen bis ins letzte Detail alles zu erklären, was sie auf dem Platz zu tun haben“, schrieb der 60-jährige Matthäus in seiner Sky -Kolumne „So sehe ich das“.

Wenn die Profis dies in regelmäßigen Abständen so überhaupt nicht umsetzten, „dann liegt es auch nicht immer am Trainer“, so Matthäus. Am Sonntag hatten die Schwarz-Gelben einen 6:0-Kantersieg gegen Borussia Mönchengladbach gefeiert.