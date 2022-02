3. Liga: 1. FC Saarbrücken will Stadionverbote für fünf Personen

Der 1. FC Saarbrücken will bundesweite Stadionverbote für fünf Personen erwirken, die an einem Platzsturm nach Spielende beteiligt gewesen waren.

Der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken will bundesweite Stadionverbote für fünf Personen erwirken, die am Samstag bei der 0:1-Pleite gegen Viktoria Köln an einem Platzsturm nach Spielende beteiligt gewesen waren. Dies gab der FCS am Montag bekannt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 3. Liga)