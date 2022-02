Capcom kündigt Street Fighter 6 an

Capcom kündigt den offiziell sechsten Teil von Street Fighter an, bleibt aber detaillierte Informationen weiter schuldig © Capcom

Nach zahlreichen Spekulationen und Leaks ist es nun offiziell: Capcom kündigt passend zum 35 jährigen bestehen der Serie Street Fighter 6 an.

Nachdem bereits Ende 2020 aufgrund eines Ransomware-Angriffs bekannt wurde, das Capcom an dem offiziell sechsten Titel der beliebten Prügelspielreihe arbeite, wurde dieser nun vor wenigen Stunden offiziell angekündigt. Zuvor präsentierte das japanische Entwicklerstudio einen mysteriös anmutenden Countdown, der bereits im Vorfeld der Bekanntgabe für zahlreiche Spekulationen sorgte.

Ryu mit Bart und Sandalen - Street Fighter 6

Passend zur Enthüllung präsentierte Capcom einen entsprechenden Teaser-Trailer. In diesem tritt mit Ryu die wohl bekannteste Figur des Street-Fighter-Universums auf den Plan. Bestückt mit einem für den Charakter ungewöhnlichen Bart sowie Sandalen an den Füßen, steht er einem bislang unbekannten Charakter gegenüber, der jedoch ein wenig an Ken zu erinnern vermag - insbesondere die Boxhandschuhe mit der Aufschrift USA lassen diesen Schluss zu.