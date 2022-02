RLCS: Gegen das beste Team der Welt - Version1 siegt beim 3. NA Winter-Regional

Anzeige

Version1 krönt sich beim dritten Winter-Regional-Event in NA zum Sieger © @version1gg

Marc Engelbrecht

Am Wochenende bot die Elite Nordamerikas erneut Rocket League der Extraklasse dar. Doch im Gegensatz zu den vorherigen Regional-Events setzte sich dieses Mal ein Underdog durch.

Nordamerika hat einen neuen Champion! Beim dritten und damit gleichzeitig letzten Regional-Event des Winter-Splitts krönten sich die Jungs von Version1 verdientermaßen zum Sieger. Über das gesamte Wochenende hinweg zeigte das dreiköpfige Roster eine starke Performance, die sie im Grand Final mit einem Erfolg über The General NRG vergolden konnten.

Gegen das vermeintlich beste Team der Welt knüpfte die amerikanische Organisation mit dem signifikanten lila „V“ nahtlos an die Leistungen der vorherigen Runden an und lies zu keinem Zeitpunkt einen Zweifel daran aufkommen, wer das Endspiel für sich entscheiden wird. Als Gewinner des Upper Brackets genügte ein 4-1 in der ersten Best-of-Seven-Serie, um den Titel der NA-Region samt 30.000 US-Dollar Preisgeld sowie 351 RLCS Circuit Ranking Points einzustreichen.

Ungeschlagen zum ersten Triumph

Schon am Premieren-Tag zeichnete sich ab, dass mit dem Team rund um Kyle „Torment“ Storer, Robert „Comm“ Kyser sowie dem erst 16-jährigen Landon „BeastMode“ Konerman, der sich dem Line-Up zu Beginn des Jahres angeschlossen hatte, zu rechnen ist. Version1 fegte in der Gruppenphase gerade zu über die Konkurrenz hinweg und ging in allen drei Bo5-Duellen als Sieger hervor. Selbst Titelanwärter NRG kam im wahrsten Sinne des Wortes unter die Räder.

Auch am zweiten Turniertag hielt sich die ambitionierte Organisation schadlos, obwohl es im Duell mit Complexity Gaming lange Zeit nach dem Ende der Siegesserie aussah. Doch trotz eines zwischenzeitlichen 1-3-Rückstandes in der Best-of-Seven-Serie gelang es ihnen noch das Ruder herumzureißen. Ausschlaggebend war ein taktisch klug gewähltes Timeout in Folge der dritten Niederlage, welches für einen Momentum-Shift sorgte und damit den gewünschten Erfolg brachte.

Durch ein 4-2 über den amtierenden Regional-Champion G2 Esports im Finale des Upper Brackets stand schließlich nur noch NRG zwischen Version1 und der Krone Nordamerikas. Die Revanche des Branchen-Primus, der sich nach der enttäuschenden Gruppenphase durch das gesamte Lower Bracket kämpfen musste, blieb aus. Die kräftezerrenden Partien gegen den großen Rivalen FaZe sowie G2 Esports hinterließen Spuren, sodass Torment, Comm und BeastMode kurzen Prozess machen konnten.