Nach Knie-OP: Manuel Neuer macht beim FC Bayern Schritt zum Comeback.

So läuft Manuel Neuers Reha

Nationaltorhüter Manuel Neuer von Rekordmeister Bayern München hat fünfzehn Tage nach seiner Knieoperation am Montag erstmals Laufrunden auf dem Trainingsgelände an der Säbener Straße absolviert.

Der 35-Jährige hatte sich am Tag nach dem Spiel gegen RB Leipzig (3:2) am 5. Februar überraschend einem Eingriff am Innenmeniskus seines rechten Knies unterziehen müssen. Wann Neuer wieder spielen kann, ist weiter ungewiss.