"Elendigste Spiele von allen" - internationale Pressestimmen zu den Olympischen Spielen in Peking 2022

Die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sind Geschichte. Rückblickend überschatten negative Schlagzeilen das Großereignis. SPORT1 fasst die Pressestimmen zusammen.

Für Team Deutschland waren die Olympischen Winterspiele 2022 in Peking sportlich ein voller Erfolg - Platz zwei im Medaillenspiegel: 12-mal Gold, 10-mal Silber, 5-mal Bronze. (News: Alle aktuellen Infos zu Olympia 2022)

Doch mit dem Erlöschen des olympischen Feuers endete ein Großereignis, welches ebenfalls mit negativen Schlagzeilen für Aufsehen gesorgt hatte. Auch die Medien äußerten sich teils kritisch zu den Spielen in China.

Großbritannien:

The Guardian: „Winterspiele, die absurd, verstörend und oft außergewöhnlich waren. Die seelenzerstörende Geschichte der jungen russischen Eiskunstläuferin Kamila Walijewa wird im Gedächtnis bleiben.“

The Telegraph: „Leb wohl und auf Nimmerwiedersehen zu den elendigsten Spielen von allen. China, Uiguren, Kamila Walijewa und Putin: Was eine Show des Wintersports werden sollte, war eine Reihenfolge an Skandalen.“