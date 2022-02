Manchester United: "Brilliant" - Sancho erhält Sonderlob von Keane - erste Assists in Premier League

Jadon Sancho erzielt seine ersten Assists in der Premier League. Der Ex-BVB-Star kommt immer besser in Fahrt, eine Ikone von Manchester United überschüttet ihn mit Lob.

In der Nachspielzeit der ersten Hälfe flankte der Flügelspieler auf Bruno Fernandes, der per Kopf den Pausenstand von 2:0 erzielte. In der Folge gelang Leeds der Ausgleich, doch der Brasilianer Fred brachte Manchester nach einem Doppelpass mit Sancho zurück auf die Siegerstraße.