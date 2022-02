43. Sieg: "Ewiger" Langer auf der Senior-Tour weiter auf Rekordjagd

Der 64 Jahre alte Profi feierte in Naples/Florida seinen 43. Sieg auf der Tour ist damit nur noch zwei Erfolge von seinem US-Konkurrenten Hale Irwin entfernt.

„Vor ein paar Jahren dachte ich, es sei fast unmöglich, das zu erreichen. Aber es muss schon bald passieren, ich kann nicht zwei oder drei Jahre warten“, sagte der zweimalige Masters-Sieger nach seinem Triumph. Der in Florida lebende Langer wird am kommenden Wochenende bei einem weiteren Turnier in Tucson/Arizona starten.