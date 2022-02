Tennis: Novak Djokovic feiert Comeback nach Impf-Drama - Medvedev greift Nummer eins an

Djokovic nach Impf-Chaos: „Eine zusätzliche Motivation“

„Alles, was geschehen ist, wird meine Rückkehr beeinflussen“, sagte der 34-Jährige in einem Interview mit dem serbischen TV-Sender RTS: „Ich werde versuchen, all diese Energie zu kanalisieren und sie in geistigen und körperlichen Treibstoff umzuwandeln. Das ist sicherlich eine zusätzliche Motivation.“