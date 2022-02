Neues, großes Liveangebot für alle Sportfans: „24/7 Sports Pack“ ab sofort über SPORT1 Extra buchbar Neues, großes Liveangebot für alle Sportfans: „24/7 Sports Pack“ ab sofort über SPORT1 Extra buchbar

Umfangreiches Paket umfasst die Sender Sportdigital FUSSBALL, Motorvision.TV, fight24 HD, EDGEsport und SPORT1+

Ismaning, 21. Februar 2022 – Actionreich, spannend und unterhaltsam: Die Multisport-Streaming-Plattform SPORT1 Extra (www.sport1extra.de) bietet ab sofort ein neues, äußerst umfangreiches und hochattraktives Sportpaket an. Der „ 24/7 Sports Pack “ umfasst die Sender von Sportdigital FUSSBALL, Motorvision.TV, fight24 HD, EDGEsport und SPORT1+ – für 7,90 Euro im Monat. Eine Erweiterung um More Than Sports TV ist in der Vorbereitung. Mehr als 800 internationale Top-Fußball-Spiele je Saison via Sportdigital FUSSBALL, packenden Motorsport, spektakuläre Supersportwagen, Motorräder, Oldtimer Reportagen via Motorvision.TV, Kampfsport und Boxen via fight24 HD, Trendsportarten wie Skateboarden, Snowboarden, Mountain Biken via EDGEsport, dazu ausgewählte MLB-Partien, internationales Eishockey und internationaler Fußball via SPORT1+: Das alles garantiert den Sportfans Unterhaltung auf höchstem Niveau. Die Sport1 GmbH, ein Unternehmen der Sport1 Medien AG, hat das „24/7 Sports Pack“ in Kooperation mit der sportdigital TV Sende- und Produktions GmbH (Sportdigital FUSSBALL und EDGEsport), der German Car TV Programm GmbH (Motorvision) und der fight24.tv GmbH aufgesetzt.

Die Highlights im Februar

Bereits im Februar erwartet die Zuschauer:innen auf den Plattformen eine beeindruckende Offerte, das Auswählen aus den Livestreams macht Lust auf jeden Menge Sport und Entertainment: Auf Sportdigital FUSSBALL sind im Februar unter anderem die Saisonstarts in Japan, Südkorea, Argentinien und Nordamerika live zu sehen. Hinzu kommen im Februar Partien der Eredivisie aus den Niederlanden.

Motorsportfreund:innen sollten sich bei Motorvision.TV den Samstag, 19. März, vormerken: Live ab 18:00 Uhr wird die IMSA Sportscar Championship mit den 12 Stunden von Sebring/Florida übertragen.

Auch SPORT1+ hat in den nächsten Wochen jede Menge zu bieten: Die besten Duelle aus der schottischen und belgischen Fußball-Liga sowie Eishockey mit der Svenska Hockeyligan (SHL), hier geht die Hauptrunde in den Endspurt vor den Playoffs.

Bei fight24 HD gibt es im Februar die volle Ladung Kampfsport-Action. Ob mit Europas größter MMA-Serie KSW oder mit Box-Legende Firat Arslan, feinstem Kickboxen aus Hamburg bei „Get In The Ring“ oder Striking MMA bei „Integra FC“ – hier bleiben für die Freunde des Vollkontakts keine Wünsche offen! Bei EDGEsport kommen Fans des Outdoor-, Action- und Extremsports voll auf ihre Kosten. Am 26. und 27. Februar findet die Enduropale Du Touquet, ein Motorrad-Rennen entlang des Ärmelkanals an der französischen Küste, statt. Das Enduro-Rennen ist das größte Rennen Europas und das längste Sandrennen der Welt. Mehr als 2000 Fahrer nehmen an dem Rennen zwischen Dünen und Meer teil und EDGEsport ist LIVE dabei!

Das bieten die Plattformen des neuen Pakets „24/7 Sports Pack“:

Sportdigital FUSSBALL „Football Around The World“ – Sportdigital FUSSBALL zeigt LIVE rund um die Uhr rund 800 internationale Top-Fußball-Spiele je Saison aus vielen unterschiedlichen Zeitzonen der Welt. Morgens Fußball aus Asien; mittags Fußball aus Zentral-Europa; nachmittags und abends aus West-Europa sowie nachts aus Mittel- und Südamerika. Alle Spiele werden im Sportdigital FUSSBALL-Sendestudio moderiert und auf Deutsch kommentiert. Dabei werden verschiedene Gäste und Experten in den Live-Studio Talk eingebunden. Über das tägliche News-Magazin „Transfermarkt TV“ sind Sportdigital FUSSBALL-Zuschauer:innen immer auf dem neuesten Stand und erfahren alle aktuellen News über internationale Spieler, deren Marktwertentwicklungen und über mögliche Transfers. Außerdem bietet Sportdigital FUSSBALL jede Menge Hochglanz-Magazine und Dokus rund um den internationalen Fußball mit wertvollen Insights in die private Glanz- und Glamourwelt der Fußball-Megastars. Mit „scooore!“ zeigt Sportdigital FUSSBALL jede Woche neue Highlight-Shows aus den Sportdigital FUSSBALL-Topligen sowie mit „Life is a Pitch“ ein wöchentliches Round Up zu allen wichtigen Themen aus der Welt des Fußballs.

Motorvision.TV ist der Lifestyle- und Entertainmentsender für alle Fans von Fahrspaß, Fahrkultur und Motorsport. Erlebe packenden Motorsport, spektakuläre Supersportwagen, Motorräder, Oldtimer Reportagen, Offroad- und Allradfahrzeuge, innovative Mobilitätskonzepte, atemberaubende Action und vieles mehr.

Motorvision.TV bietet dir zahlreiche Live-Motorsport-Übertragungen, inklusive ausgewählter Rennen der NASCAR Cup Series, IMSA WeatherTech SportsCar Championship, European Le Mans Series und Goodwood. Erlebe alles, was auf Rädern Spaß macht.

EDGEsport

Immer Action auf EDGEsport – dem Sender für Fun- & Action-Sportarten aus aller Welt! Live-Events von Trendsportarten wie Skateboarden, Snowboarden, Mountain Biken, Break Dancing, BMX, eSports, diversem Wasser- und Motorsport sowie vielen anderen spektakulären Sportwettbewerben bieten jeden Tag rund um die Uhr beste Unterhaltung. Du bist live dabei, wenn die Cracks bis an ihr Limit gehen und sich zu Höchstleistungen pushen, um zu den Besten ihrer Art zu gehören! Zu der Live-Action gesellen sich coole Magazine und Dokumentationen, die dem Zuschauer nicht nur einen Blick auf die verschiedenen Sportarten, sondern auch auf den Lifestyle der Sportler werfen lassen.

fight24 HD

Ring frei für fight24 HD, dem deutschsprachigen TV-Sender, der rund um die Uhr Kampfsport der Extraklasse aus Deutschland und Europa zeigt. Mit mehr als 200 Events pro Jahr aus den Bereichen Boxen, Kickboxen, MMA, Ringen, Muay Thai und Vielem mehr zählt fight24 zu den größten Kampfsportplattformen Europas – und das Beste davon gibt‘s bei fight24 HD rund um die Uhr und in HD-Qualität. Von Live-Übertragungen über Dokumentationen bis hin zu Porträts und Shows: für Kampfsportfans ist bei fight24 HD immer volles Programm!

SPORT1+

SPORT1+ zeigt die Stars des internationalen Fußballs sowie internationales Spitzen-Eishockey, darunter die Champions Hockey League (CHL) und die Svenska Hockeyligan (SHL). Zudem hat die prestigeträchtige Major League Baseball (MLB) ab März 2022 auf SPORT1+ ihr Zuhause. Hinzu kommen die PS-Helden der Rennstrecken: SPORT1+ ist die Bühne für hochkarätigen nationalen und internationalen Live-Sport! Der Pay-TV Sender bietet internationalen Spitzenfußball u.a. mit der Coupe de France, der Scottish Premiership und der belgischen Jupiler Pro League. Auch die Motoren dröhnen mit attraktiven Motorsport-Serien, darunter die NASCAR Cup Series. Die „SPORT1 News“ informieren die Sportfans darüber hinaus mehrmals täglich über die wichtigsten Ereignisse in der Welt des Sports.





