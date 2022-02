Süle-Nachfolger: FC Bayern bekommt Konkurrenz bei Gleison

Der FC Bayern fahndet nach Ersatz für Niklas Süle. Ein möglicher Kandidat ist in Italien heiß umworben.

Der FC Bayern ist auf der Suche nach einem neuen Innenverteidiger. Weil Niklas Süle den deutschen Rekordmeister verlässt und zu Borussia Dortmund geht, wird sich in der Abwehr am Ende der Saison eine Lücke auftun.

Allerdings ist der FCB nicht alleine mit seinem Interesse an Bremer. Der Brasilianer gilt als einer der besten Verteidiger in der Serie A. Wie die Gazzetta dello Sport berichtet, haben ihn auch die Topklubs in Italien auf dem Zettel, der AC und Inter Mailand sollen dran sein. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)