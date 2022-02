Lesser über Bach: IOC "reitet einer Lüge hinterher"

Biathlet Erik Lesser hat zum Abschluss der Winterspiele in China harsche Kritik am IOC und dessen Präsidenten Thomas Bach geübt.

Biathlet Erik Lesser hat zum Abschluss der Winterspiele in China harsche Kritik am Internationalen Olympischen Komitee (IOC) und dessen Präsidenten Thomas Bach geübt. „Ich bin einfach nur enttäuscht, dass Thomas Bach kritische Nachfragen einfach so wegwischt“, sagte Lesser dem Deutschlandfunk: „Dass die Olympische Spiele unpolitisch sind, das ist ja völliger Quatsch.“