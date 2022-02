Anzeige

College-Basketball: Sorge um Duke-Coach Mike Krzyzewski Amerika sorgt sich um eine Legende

Duke-Coach Mike Krzyzewski sorgt für einen Schreckmoment © Imago

Duke-Coach Mike Krzyzewski sorgt bei einem Spiel für einen Schreckmoment. Nun äußert sich die Trainer-Legende zu ihrem Gesundheitszustand.

Als Duke-Coach Mike Krzyzewski im Spiel gegen Wake Forest vor einer Woche nach der Halbzeit nicht mehr auf die Bank zurückkehrte, waren die Sorgen um den 75-Jährigen groß.

„Coach K“ musste in der Kabine mit Schwindelgefühlen behandelt werden. In der ersten Hälfte saß er noch an seinem üblichen Platz am Ende der Duke-Bank, doch bereits zu diesem Zeitpunkt schien es dem Trainer offensichtlich nicht gut zu gehen.

Forward Wendell Moore Jr. sagte später, dass sein Coach „nicht er selbst war.“ Assistent Jon Scheyer, der während Krzyzewskis Abwesenheit das Zepter übernahm, erklärte: „Der Coach war in keinem guten Zustand. Ich habe dem Team gesagt, dass er sich darauf konzentrieren muss, auf sich selbst aufzupassen.“

Bereits nach dem Spiel gab es Entwarnung. „Er braucht etwas Ruhe. Aber es geht ihm schon viel besser, vor allem seit wir gewonnen haben“, verkündete Scheyer, nachdem sich die Blue Devils mit 76:74 durchgesetzte hatten. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NBA)

Duke-Coach Krzyzewski spricht von „Erschöpfung“

Wenige Tage später hat Krzyzewski den Zwischenfall nun selbst kommentiert. Sein Fehlen begründete er gegenüber ESPN mit „Erschöpfung“ und fügte scherzhaft hinzu: „Deshalb trete ich zurück.“ (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Krzyzewski verwies auf Dukes jüngste Serie von fünf Spielen in elf Tagen und sagte, er habe seine Arbeitsroutinen während dieser Zeit nicht angepasst, sich wie immer auf die Spiele vorbereitet, was ihn ausgelaugt habe. „Wir kehren jetzt zu einem normalen Spielplan zurück, also denke ich, dass es mir besser gehen wird. Ich versuche, gesund zu sein.“

Bei SiriusXM sagte er: „An diesem Tag gegen Wake fühlte ich mich nicht so gut. Während des Spiels, in der ersten Hälfte, wurde mir auf der Bank schwindelig. Und als ich dann in der Halbzeit vom Platz ging, stand ich zum ersten Mal auf. Ich dachte wirklich, ich könnte jeden Moment ohnmächtig werden.“

Trainer-Legende Krzyzewski beendet Karriere

Der berühmteste Coach des College-Basketballs beendet nach der Saison seine Karriere. Am 5. März wird die Legende nach 42 Jahren bei der Duke University offiziell verabschiedet.

Den mit unzähligen Ehrungen überhäuften Hall-of-Famer wird sein aktueller Assistent Scheyer ersetzen.

