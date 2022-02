Transfermarkt: Jack Wilshere findet Klub in Dänemark - Ex-Toptalent wagt Neuanfang

Jack Wilshere findet einen neuen Klub und schließt sich dem dänischen Erstligisten Aarhus GF an. Das gab der Klub am Wochenende bekannt. Wilshere unterschreibt einen Vertrag bis zum Ende der laufenden Saison, mit Option auf ein weiteres Jahr.

Wilshere: Neue Chance Dänemark?

Zuletzt hatte sich der Mittelfeldspieler bei seinem Ex-Verein FC Arsenal fitgehalten. Im Interview mit der Daily Mail kündigte der 30-Jährige schon zu Beginn des Jahres an, wieder auf die Fußballbühne zurückkehren zu wollen:

„Ich hätte gerne, dass man mich in einem Jahr wieder als Jack Wilshere, den Fußballer, betrachtet. Das war mein Leben. Das ist es, was ich mehr als alles andere will. Ich bin davon überzeugt, dass meine Spielerkarriere noch nicht vorbei ist.“, sagte Wilshere kämpferisch und betonte: „Ich kann immer noch ein, zwei Spieler aussteigen lassen, und das sind Top-Spieler. Das ist für mich ein Zeichen, dass ich es noch kann und es auch weiterhin tun will.“ (NEWS: Alle News und Gerüchte vom Transfermarkt)