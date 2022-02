Irrer Eigentor-Dreierpack: Liverpool-Verteidigerin mit lupenreinem Hattrick ins eigene Tor

Drei Tore in einer Halbzeit, ein lupenreiner Hattrick - was wie ein traumhaftes Erlebnis klingt, ist für Meikayla Moore ein reiner Albtraum.

Mit ihrem Eigentor-Dreierpack besiegelte sie die 0:5-Niederlage ihres Teams beim SheBelievesCup geradezu im Alleingang. In ihrem 50. Spiel für Neuseeland wurde sie in der 40. Minute ausgewechselt.

Das erste Missgeschick unterlief ihr in der fünften Minute, als sie eine Flanke unglücklich in die eigenen Maschen abfälschte. Das zweite Eigentor erzielte sie per Kopf, nach einem verunglückten Klärungsversuch in der 36. Minute war das Debakel perfekt.