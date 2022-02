Felix Magath spricht über Max Eberl und gesteht psychische Probleme

Umgang in Leistungsgesellschaft Bundesliga: "Man muss proaktiver werden!"

Noch immer haften dem früheren Bundesliga-Coach (unter anderem FC Bayern, VfL Wolfsburg, VfB Stuttgart, FC Schalke 04) und Meister-Macher seine harten Methoden an, mit denen er seine Teams zur Leistung antrieb.

Magath gesteht psychische Probleme

Er „war froh, dass es in Schalke zu Ende war“, als er am 16. März 2011 mit sofortiger Wirkung von seinen Aufgaben entbunden wurde.

„Der Wecker klingelte, aber ich wollte nicht aufstehen. Ich habe diese Symptome nicht beachtet, ich wollte der Verantwortung gerecht werden“, fügte Magath an. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

„Eberl trug die Gesamtverantwortung. Ich kann mich komplett in ihn hineinversetzen. Schon vor Jahren habe ich mich an der P3 Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik in Tutzing beteiligt. Direkte Kontakte dort haben mich für psychologische Fragen stark sensibilisiert“, erklärte Magath.